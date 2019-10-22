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Источник: Сарри и Азар конфликтовали между собой в «Челси»

17:15
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Экс-нападающий «Челси» Эден Азар конфликтовал в прошлом сезоне с тогдашним главным тренером лондонцев Маурицио Сарри, сообщает The Athletic.

60-летний специалист был очень недоволен тем, что Азар отказывается адаптироваться к его схеме и слишком много позволяет «самоуправства» на поле. Сарри стал не первым тренером «Челси», у которого были сложные отношения с бельгийцем, однако имена других специалистов не разглашаются.

С текущего сезона Азар играет в «Реале». Сарри же возглавляет «Ювентус». Сезон 2018/19 они вместе провели в «Челси», с которым выиграли Лигу Европы.

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