Источник: Сарри и Азар конфликтовали между собой в «Челси»

Экс-нападающий «Челси» Эден Азар конфликтовал в прошлом сезоне с тогдашним главным тренером лондонцев Маурицио Сарри, сообщает The Athletic.

60-летний специалист был очень недоволен тем, что Азар отказывается адаптироваться к его схеме и слишком много позволяет «самоуправства» на поле. Сарри стал не первым тренером «Челси», у которого были сложные отношения с бельгийцем, однако имена других специалистов не разглашаются.

С текущего сезона Азар играет в «Реале». Сарри же возглавляет «Ювентус». Сезон 2018/19 они вместе провели в «Челси», с которым выиграли Лигу Европы.