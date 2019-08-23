Источник: Льоренте согласовал с «МЮ» двухлетний контракт

Испанский нападающий Фернандо Льоренте согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», утверждает Gazzetta dello Sport. 34-летний нападающий должен подписать контракт на 2 года и стать заменой ушедшему в «Интер» Ромелу Лукаку.

Однако английские СМИ эту информацию опровергают. В их числе — Sky Sports, утверждающая, что «МЮ» вообще не рассматривает Фернандо Льоренте в качестве новичка клуба.

Всего испанец провел за «Тоттенхэм» 66 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как «Атлетик», «Севилья», «Суонси» и «Ювентус». Сейчас Льоренте является свободным агентом.