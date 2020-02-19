Источник: «Челси» начал переговоры по трансферу Санчо

«Челси» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего немецкой команды Джейдона Санчо, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на France Football.

Как сообщает источник, клубы начали обсуждение условий сделки по переходу 19-летнего англичанина в лондонский клуб. Ранее сообщалось, что в Санчо также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Санчо провел 31 матч за «Боруссию», на его счету 16 голов и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 120 миллионов евро.