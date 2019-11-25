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Источник: «Арсенал» выбирает между Покеттино, Аллегри и Артетой

07:20
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может быть отправлен в отставку, сообщает Daily Mail. Безвыигрышная серия «канониров» в чемпионате составляет пять матчей. Эмери возглавляет команду с мая 2018 года.

Руководство лондонцев рассматривает трех кандидатов — Массимилиано Аллегри, Маурисио Покеттино и Микеля Артету, который является помощником главного тренера «Манчестер Сити».

«Арсенал» с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне «канониры» стали пятыми, а также дошли до финала Лиги Европы.

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