Источник: Абрамович готов продать «Челси» за 3,6 миллиарда евро

Владелец «Челси» Роман Абрамович готов продать лондонский клуб за 3,6 миллиарда евро, сообщает Wall Street Journal. В рейтинге KPMG он был оценен в 2,2 миллиарда. Мадридский «Реал» — в 3,2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли пытался приобрести «Челси».

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов евро. За это время английский клуб выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды), клубный чемпионат мира, чемпионат Англии (5), Кубок (5) и Суперкубок страны (2).

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