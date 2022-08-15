«Интер» и «Милан» отказались от предложения «МЮ» приобрести Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» предлагал «Интеру» и «Милану» приобрести португальского форварда Криштиану Роналду, пишет инсайдер Танкреди Палмери.

По данным источника, клубы отказались от предложения манкунианцев, так как не заинтересованы в покупке 37-летнего нападающего.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ» и ищет клуб для продолжения карьеры. В приоритете для игрока — команда, которая играет в Лиге чемпионов.

После матча 2-го тура АПЛ между «МЮ» и «Брентфордом» (0:4), который прошел 13 августа, Роналду не подошел к главному тренеру Эрику тен Хагу и не пожал ему руку.