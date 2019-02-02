18:28 | Футбол — Англия

Игуаин забил первый гол за "Челси"

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Новичок "Челси"  Гонсало Игуаин забил первый гол за этот клуб. 31-летний аргентинский форвард отличился в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда".

Напомним, Игуаин присоединился к "Челси" 23 января 2019 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока. 

Челси - Хаддерсфилд

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