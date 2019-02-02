Игуаин забил первый гол за "Челси"

Новичок "Челси" Гонсало Игуаин забил первый гол за этот клуб. 31-летний аргентинский форвард отличился в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда".

A look at the incredible assist from N’Golo to set up Gonzalo Higuain for his first Chelsea goal! #NGoloStuff pic.twitter.com/96tOOfmQBY – N’Golo Stuff (@NGoloStuff) 2 февраля 2019 г.

Напомним, Игуаин присоединился к "Челси" 23 января 2019 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.

Все о чемпионате Англии - здесь