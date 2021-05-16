Игрок «Лестера» отметился неуважительным поступком в адрес «Челси» во время празднования победы в Кубке Англии
12:00
В финале Кубка Англии «Лестер» обыграл «Челси» (1:0) и впервые в своей истории поднял над головой данный трофей.
Ганский полузащитник «Лестера» Дэниел Амарти во время общекомандного триумфа отметился скандальным эпизодом со своим участием. Пока партнер по команде снимал его на камеру своего мобильного устройства, 26-летний футболист взял со стола вымпел «Челси» и метнул его себе за спину в знак неуважения в адрес соперника.
Эпизод быстро разошелся по социальным сетям, в результате чего пользователи начали активно оставлять комментарии под публикациями, большинство из которых имели расистский подтекст.
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