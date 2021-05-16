Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лестер» хочет продлить контракты с Сеюнджю и Тилемансом

11:24
Теги:

«Лестер» планирует подписать новые контракты с двумя игроками команды, сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб работает над продлением соглашений защитника Чаглара Сеюнджю и полузащитника Юри Тилеманса до 2025 года.

Отметим, Тилеманс в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0) забил решающий гол и помог команде стать обладателем трофея.

После 36 туров АПЛ «Лестер» набрал 66 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Эксперт рассказал о схеме мошенничества под видом изменения политики WhatsApp
Мгновенная карма настигла наглого нарушителя ПДД в Уфе
Почему сын Наташи Королевой не захотел жить в США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд