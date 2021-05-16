«Лестер» хочет продлить контракты с Сеюнджю и Тилемансом
11:24
«Лестер» планирует подписать новые контракты с двумя игроками команды, сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, клуб работает над продлением соглашений защитника Чаглара Сеюнджю и полузащитника Юри Тилеманса до 2025 года.
Отметим, Тилеманс в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0) забил решающий гол и помог команде стать обладателем трофея.
После 36 туров АПЛ «Лестер» набрал 66 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю