«Лестер» хочет продлить контракты с Сеюнджю и Тилемансом

«Лестер» планирует подписать новые контракты с двумя игроками команды, сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб работает над продлением соглашений защитника Чаглара Сеюнджю и полузащитника Юри Тилеманса до 2025 года.

Отметим, Тилеманс в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0) забил решающий гол и помог команде стать обладателем трофея.

После 36 туров АПЛ «Лестер» набрал 66 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.