«Ливерпуль» планирует выкупить Кабака у «Шальке»

«Ливерпуль» планирует выкупить права на защитника «Шальке» Озана Кабака, утверждает The Sun.

По информации издания, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего турецкого футболиста за 25 миллионов евро.

В составе «Ливерпуля» Кабак выступает с января 2021 года. За это время он провел 9 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Шальке» истекает летом 2021 года.