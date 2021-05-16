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«Ливерпуль» планирует выкупить Кабака у «Шальке»

12:11
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«Ливерпуль» планирует выкупить права на защитника «Шальке» Озана Кабака, утверждает The Sun.

По информации издания, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего турецкого футболиста за 25 миллионов евро.

В составе «Ливерпуля» Кабак выступает с января 2021 года. За это время он провел 9 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Шальке» истекает летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/

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