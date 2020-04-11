Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщил, что пока не определился, стоит ли ему оставаться в Англии.

— Предложения о выкупе от «МЮ» пока нет, — приводит Sky Sports слова Игало. — Сезон еще не закончился, моя аренда не завершена. Кто-то говорит, чтобы я возвращался в Китай, кто-то — чтобы я оставался в Англии. Пока мне нечего сказать. Если сезон закончится и я получу предложения от обеих команд, то очень серьезно подумаю, а потом помолюсь и сделаю так, как мне скажет бог.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ». 30-летний нигериец присоединился к «красным дьяволам» зимой 2020 года.