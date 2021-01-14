Игало может продолжить карьеру в МЛС

Форвард «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС, сообщает Goal. В настоящее время 31-летний нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, срок которой рассчитан до конца января.

В текущем сезоне футболист сыграл только 4 матча во всех турнирах. Англичане не будут выкупать права на нигерийца.

В ближайшее время Игало, скорее всего, вернется в Китай, где и будет приниматься решение о его будущем. Контракт форварда с «Шанхаем» рассчитан до конца 2021 года.