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Идрисса Гей привлек интерес «Манчестер Юнайтед»

14:47
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» интересовались 30-летним сенегальцем еще прошлым летом и намерены вновь предпринять попытку приобрести его. Сообщается, что на футболиста также претендует «Вулверхэмптон».

В сезоне-2019/20 Гей провел за «ПСЖ» 31 матч, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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