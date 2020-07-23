Идрисса Гей привлек интерес «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» интересовались 30-летним сенегальцем еще прошлым летом и намерены вновь предпринять попытку приобрести его. Сообщается, что на футболиста также претендует «Вулверхэмптон».

В сезоне-2019/20 Гей провел за «ПСЖ» 31 матч, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.