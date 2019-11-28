Хосеп Гвардьола: «Золотой мяч» вручат Месси, проверят ВАР и передадут ван Дейку»
28 ноября 2019, 15:04
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола в шутливой форме предположил, кто выиграет «Золотой мяч». Основными претендентами на нагруду считаются лидер «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.
— Уверен, сначала они вручат «Золотой мяч» Месси, затем проверят ВАР и передадут его Ван Дейку, — приводятся слова испанского специалиста в Instagram SPORTbible.
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