Хосеп Гвардьола: "Я не нервничаю. Спал как младенец"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что не нервничает перед матчами заключительного тура в английской премьер-лиге пройдут. "Горожане" опережают "Ливерпуль" всего на одно очко и могут второй год подряд стать чемпионами.

- Я так счастлив. Никаких нервов, - приводит Goal слова Гвардьолы. - Я нервничал перед игрой с "Ливерпулем" (3-го января), мы отставали на семь очков, и могли отстать на 10 очков. Это было "Ааа", это будет так трудно. Но я не нервничаю сейчас. Я спал как младенец. Это мечта, привилегия. Я люблю это. Вся Англия будет наблюдать за развязкой, возможно, Европа.

Для чемпионства "Ливерпулю" нужно побеждать "Вулверхэмтон", а также надеяться на то, что "Манчестер Сити" не сможет обыграть "Брайтон".

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