01:51 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Никогда не тренирую игру в отборе"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 15-го тура премьер-лиги против "Лестера" (2:4) отметил, что продолжит придерживаться своей игры. По словам наставника, он не собирается отрабатывать действия при отборе мяча.

– Не скажу, что разочарован своими игроками. Они профессионалы и могут оценить произошедшее. Я буду придерживаться такого же футбола, как в предыдущих клубах, – цитирует Гвардьолу goal.com. – В целом доволен тем, как мы играем в этом сезоне, за исключением нескольких матчей.

В Англии хорошо играют в отборе. Большинство команд совершает много отборов. Однако я не сторонник этого и никогда не тренирую игру в отборе.

Хочу, чтобы мы играли хорошо, забивали, оказывали давление. Безусловно, отборы важны, но мы не проигрываем и не побеждаем из-за того, как действуем в отборе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

оно и видно!

02:36 11 декабря

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