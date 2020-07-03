Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хосеп Гвардьола: «Де Брейне — лучший полузащитник в мире прямо сейчас»

3 июля 2020, 13:57
Кевин Де Брейне. Фото AFP
Кевин Де Брейне. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола похвалил полузащитника своей команды Кевина Де Брейне.

— Кевин очень хорош, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — В нем есть что-то уникальное. Он отлично передвигается по полю и здорово видит его. К тому же, у Кевина есть и характер — он забил 4 пенальти подряд после того, как мы долго не могли забить с точки. Прямо сейчас Де Брейне — лучший полузащитник в мире, но он может стать еще лучше и знает, как это сделать.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир