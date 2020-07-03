Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола похвалил полузащитника своей команды Кевина Де Брейне.

— Кевин очень хорош, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — В нем есть что-то уникальное. Он отлично передвигается по полю и здорово видит его. К тому же, у Кевина есть и характер — он забил 4 пенальти подряд после того, как мы долго не могли забить с точки. Прямо сейчас Де Брейне — лучший полузащитник в мире, но он может стать еще лучше и знает, как это сделать.