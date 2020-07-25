Ходжсон сообщил, что Заа может покинуть «Кристал Пэлас» этим летом

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что нападающий «орлов» Вильфрид Заа может покинуть команду в летнее трансферное окно.

— Вильфрид дал ясно понять еще в момент, когда я пришел в команду, что он хотел бы уйти, попробовать себя на новом месте, но он — очень ценный игрок, — цитирует Sky Sports Ходжсона. — Тем не менее, Заа — ценный футболист. Клуб знает цену Вильфриду и будет рассматривать только достойные предложения по нему.

В сезоне-2019/20 Заа провел за «Кристал Пэлас» 38 матчей, на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего ивуарийца в 44 миллиона евро.