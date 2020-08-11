Хейбьерг прошел медосмотр для перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, объявление о переходе 25-летнего датчанина в лондонскую команду ожидается вечером во вторник. Сообщается, что «шпоры» заплатят за игрока 15 миллионов фунтов, в сделку также входят возможные бонусные выплаты. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер-Питерс должен перейти в обратном направлении за 12 миллионов евро, однако «святые» еще не согласовали условия личного контракта с футболистом.

В сезоне-2019/20 Хейбьерг провел за «Саутгемптон» 38 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов фунтов.