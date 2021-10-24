Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
В составе мерсисайдцев три гола забил Мохамед Салах. Также отметились Наби Кейта и Диогу Джогу. На 60-й минуте игры был удален полузащитник «МЮ» Поль Погба за нарушение правил на Наби Кейта.
После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» идет на втором месте, набрав 21 очко. «Спартак» с 17 очками занимает 7-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5 (0:4)
Голы: Кейта, 5 (0:1). Диогу Жота, 13 (0:2). Салах, 38 (0:3). Салах, 45+5 (0:4). Салах, 50 (0:5).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 63), Мактоминай, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Милнер (Джонс, 27), Дж.Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Роберту Фирмину (Мане, 76), Салах, Диогу Жота.
Предупреждения: Шоу, 41. Фред, 45+2. Криштиану Роналду, 45+3. Бруну Фернандеш, 46. Магуайр, 55. Ван-Биссака, 86.
Удаление: Погба, 60.
Судья: Тэйлор (Англия).
24 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
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