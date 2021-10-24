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Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0
20:23
«Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче 9-го тура АПЛ. Фото Instagram
«Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче 9-го тура АПЛ. Фото Instagram
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«Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

В составе мерсисайдцев три гола забил Мохамед Салах. Также отметились Наби Кейта и Диогу Джогу. На 60-й минуте игры был удален полузащитник «МЮ» Поль Погба за нарушение правил на Наби Кейта.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» идет на втором месте, набрав 21 очко. «Спартак» с 17 очками занимает 7-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5 (0:4)

Голы: Кейта, 5 (0:1). Диогу Жота, 13 (0:2). Салах, 38 (0:3). Салах, 45+5 (0:4). Салах, 50 (0:5).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 63), Мактоминай, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Милнер (Джонс, 27), Дж.Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Роберту Фирмину (Мане, 76), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, 41. Фред, 45+2. Криштиану Роналду, 45+3. Бруну Фернандеш, 46. Магуайр, 55. Ван-Биссака, 86.

Удаление: Погба, 60.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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