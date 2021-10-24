«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Погба удален за грубый фол на Кейта, игрок «Ливерпуля» заменен из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который вышел на замену после перерыва, был удален в матче девятого тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».
Француз грубо сфолил против Наби Кейта. Сначала ему показали желтую карточку, но на 60-й минуте после консультации с ВАР игрок был удален.
Игрок «Ливерпуля» не смог завершить матч. Его унесли на носилках. Вместо Кейта на поле вышел Алекс Осклейд-Чемберлен.
По ходу второго тайма «Ливерпуль» ведет 5:0.
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fonkom
Замечательно, что теперь за подобные "подкаты" удаляют.
24.10.2021