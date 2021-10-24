Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который вышел на замену после перерыва, был удален в матче девятого тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

Француз грубо сфолил против Наби Кейта. Сначала ему показали желтую карточку, но на 60-й минуте после консультации с ВАР игрок был удален.

Игрок «Ливерпуля» не смог завершить матч. Его унесли на носилках. Вместо Кейта на поле вышел Алекс Осклейд-Чемберлен.

По ходу второго тайма «Ливерпуль» ведет 5:0.