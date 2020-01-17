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Харри Магуайр: «Исполнилась мечта стать капитаном «МЮ»

17 января 2020, 23:45

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от получения капитанской повязки. Футболист перешел в «МЮ» прошедшим летом, а капитаном был назначен 17 января, после ухода Эшли Янга в «Интер».

«Исполнилась мечта стать капитаном «Манчестер Юнайтед». Я очень горд, для меня это огромная честь. Желаю Янгу всего наилучшего в «Интере», — написал Магуайр в Twitter.

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