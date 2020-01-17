Харри Магуайр: «Исполнилась мечта стать капитаном «МЮ»
17 января 2020, 23:45
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от получения капитанской повязки. Футболист перешел в «МЮ» прошедшим летом, а капитаном был назначен 17 января, после ухода Эшли Янга в «Интер».
«Исполнилась мечта стать капитаном «Манчестер Юнайтед». Я очень горд, для меня это огромная честь. Желаю Янгу всего наилучшего в «Интере», — написал Магуайр в Twitter.
Dream come true to be named the @ManUtd captain. Proud moment and huge honour. Just want to wish @youngy18 all the best at @Inter_en ??(c)? #mufc pic.twitter.com/3RaOqZeb6y— Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 17, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...