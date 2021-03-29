Хамес Родригес: «Анчелотти мне как отец»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал об отношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.

«Мне легко было адаптироваться в «Эвертоне». Я пришел в отличный клуб, который хочет добиваться успехов. Я работаю с тренером, который знает меня. Он прекрасно понимает, как общаться с игроками и тренерским штабом. У нас фантастические отношения с Анчелотти, мы как отец и сын», — цитирует Родригеса официальный сайт клуба.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в АПЛ, отметившись 5 голами и 4 ассистами. «Эвертон» в 28 турах чемпионата Англии набрал 40 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице.