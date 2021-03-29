Саутгейт остался доволен матчем сборной Англии с Албанией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги победного матча с Албанией (2:0) в отборочном раунде ЧМ-2022.

«Порадовало меня то, что мы адаптировались к сложному полю. Мы хорошо контролировали игру. Мы изменили схему полузащиты и стало комфортнее играть. Мне не понравилось, как мы провели последние 15 минут. Доволен победой, но улучшить игру необходимо», — цитирует Саутгейта ВВС.

31 марта Англия примет сборную Польши в 3-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало — в 21.45 мск.