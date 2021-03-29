Фергюсон рассказал, о чем он больше всего жалел во время работы с «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал ситуацию, о которой сожалел, будучи главным тренером английского клуба.

«Самое большое сожаление с командой было в 1994 году. Четыре игрока росли вместе: Пол Паркер, Стив Брюс, Гари Паллистер, Денис Ирвин. Они фантастические, они выступали 9-10 лет в команде. Но я сумел договориться о их переходах, футболисты спокойно к этому отнеслись. Но сказать им об этом было очень, очень тяжело», — цитирует Фергюсона Goal.

79-летний специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством Фергюсона клуб выиграл 37 трофеев, 13 раз команда становилась чемпионом Англии, дважды победила в Лиге чемпионов, взяла 10 Суперкубков Англии.