Совладелец «Фулхэма» заявил, что Марку Силва продолжить возглавлять команду, несмотря на интерес других клубов

Совладелец «Фулхэма» Тони Хан объявил, что Марку Силва продолжит тренировать лондонцев.

«Я очень позитивно отношусь к тому, что Марко останется, он очень счастлив в «Фулхэме», и все мы очень довольны им. Мы хотим, чтобы это продолжалось, надеюсь, в течение очень долгого времени», — цитирует Хана журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в назначении 45-летнего специалиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Челси».

Силва возглавляет «Фулхэм» в лета 2021 года. После 37 туров его команда с 52 очками занимает десятое место в АПЛ.