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Хакеры атаковали сайт «Манчестер Юнайтед»

04:11
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что клуб подвергся кибератаке. Однако были приняты быстрые меры по сдерживанию атаки и в настоящее время ИТ-отдел работает с экспертами-консультантами для расследования инцидента.

«Наша киберзащита определила атаку и отключила затронутые системы, чтобы ограничить ущерб и защитить данные. Медиа-каналы клуба, включая наш веб-сайт и приложение, не пострадали, и в настоящее время мы не знаем о каких-либо кражах личных данных, связанных с нашими фанатами и клиентами. Все критически важные системы, необходимые для проведения матчей на «Олд Траффорд», остаются безопасными и работоспособными, и матч против «Вест Бромвич» состоится», — говорится в заявлении.

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