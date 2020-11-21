Хакеры атаковали сайт «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что клуб подвергся кибератаке. Однако были приняты быстрые меры по сдерживанию атаки и в настоящее время ИТ-отдел работает с экспертами-консультантами для расследования инцидента.
«Наша киберзащита определила атаку и отключила затронутые системы, чтобы ограничить ущерб и защитить данные. Медиа-каналы клуба, включая наш веб-сайт и приложение, не пострадали, и в настоящее время мы не знаем о каких-либо кражах личных данных, связанных с нашими фанатами и клиентами. Все критически важные системы, необходимые для проведения матчей на «Олд Траффорд», остаются безопасными и работоспособными, и матч против «Вест Бромвич» состоится», — говорится в заявлении.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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