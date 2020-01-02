«Хаддерсфилд» начнет расследование в связи с оскорблениями игрока «Стоук Сити» Макклина

«Хаддерсфилд» проведет расследование, чтобы найти зрителей, оскорблявших нападающего «Стоук Сити» Джеймса Макклина, сообщает ВВС. В матче чемпионшипа «Хаддерсфилд» дома уступил «Стоуку» — 2:5.

Сообщается, что на трибунах имели место дискриминационные выкрики на религиозной почве. 30-летний ирландец ранее отказался использовать на форме нашивку с красным маком в День памяти павших, когда в Великобритании вспоминают погибших в мировых войнах и других конфликтах британских солдат. Он родился в североирландском городе Дерри, где в 1972 году британские военные расстреляли демонстрацию местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии.

Главный арбитр матча на 64-й минуте остановил игру, чтобы сообщить тренерам о том, что он проинформирует об инциденте в своем рапорте. Ранее Макклина также оскорбляли болельщики «Шеффилд Уэнсдей».