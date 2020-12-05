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Гвардьола во встрече с «Фулхэмом» впервые за 416 матчей не использовал замены

20:34
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«Манчестер Сити» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.

При этом главный тренер хозяев Хосеп Гвардьола не использовал ни одной замены. Для испанца это впервые за 416 матчей.

После этого матча «Манчестер Сити» с 18 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Фулхэм» с 7 очками — на 17-й строчке.

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