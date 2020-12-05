Гвардьола во встрече с «Фулхэмом» впервые за 416 матчей не использовал замены
«Манчестер Сити» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.
При этом главный тренер хозяев Хосеп Гвардьола не использовал ни одной замены. Для испанца это впервые за 416 матчей.
После этого матча «Манчестер Сити» с 18 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Фулхэм» с 7 очками — на 17-й строчке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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