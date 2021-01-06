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Гвардьола уверен, что Де Брейне останется в «Манчестер Сити»

09:50
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о будущем полузащитника Кевина Де Брейне в команде. Ранее сообщалось, что футболист отклонил первое предложение клуба о продлении контракта.

«Мы должны быть терпеливыми, уверен Де Брейне останется в команде. Он нужен «Манчестер Сити». Не знаю, как проходят переговоры, я не говорил со спортивным директором.

Де Брейне важен не только как футболист, но и человек. Не беспокоюсь о его контракте", — цитирует Гвардьолу Goal.com.

Контракт 29-летнего бельгийца с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что полузащитник хочет небольшую прибавку к зарплате. В этом сезоне он провел 14 матчей, забив 3 гола и сделав 8 результативных передач.

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