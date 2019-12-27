Гвардьола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о нападающем Серхио Агуэро. Контракт 31-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.

— Его замена будет одной из самых сложных задач, — цитирует испанского специалиста Mirror. — Серхио просто незаменим. У нас есть еще один невероятный нападающий в лице Габриэля Жезуса, возможно, кто-то придет, когда Серхио уйдет, но он незаменим.

Самый важный момент для клуба — более важный, чем возможная победа в Лиге чемпионов — тот гол против «КПР». Он намного значительнее, чем четыре титула в одном сезоне.

Рано или поздно это случится, он сам решит, когда уйдет. Я уверен, что клуб найдет парня ему на замену, но, конечно, это будет нелегко. Может остаться, но это зависит от его физического состояния и желания. Я не разговаривал с ним и не знаю его намерений.