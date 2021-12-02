Гвардиола назвал Бернарду Силву лучшим футболистом чемпионата Англии
17:42
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Бернарду Силве.
«Он был лучшим в АПЛ два или три сезона назад. И он лучший в чемпионате на данный момент.
Посмотрите нарезки трехлетней давности, когда у нас было 98 очков, и вы увидите, каким игроком он является сейчас. У Бернарду особые способности. Он может делать все что хочет", — приводит слова Гвардиолы The Times.
В текущем сезоне 27-летний португалец провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/pep-guardiola-bernardo-silva-is-the-best-player-in-the-premier-league-nfm63lztf
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