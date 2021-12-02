Гвардиола назвал Бернарду Силву лучшим футболистом чемпионата Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Бернарду Силве.

«Он был лучшим в АПЛ два или три сезона назад. И он лучший в чемпионате на данный момент.

Посмотрите нарезки трехлетней давности, когда у нас было 98 очков, и вы увидите, каким игроком он является сейчас. У Бернарду особые способности. Он может делать все что хочет", — приводит слова Гвардиолы The Times.

В текущем сезоне 27-летний португалец провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.