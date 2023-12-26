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Сегодня, 08:37

Грилиш рассказал, какого выступать под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, сложно ли играть за команду Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.

«Не знаю, может быть, да. Я не уверен, это сложный вопрос. С качествами Пепа быть тренером — это фантастическое чувство. Но это также очень сложно, как вы можете себе представить», — цитирует Грилиша Sky Sport.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 завоевал требл: победа в Лиге чемпионов, в английской Премьер-лиге и в Кубке Англии.

В этом сезоне Грилиш участвовал в 20 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Джек Грилиш
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Каррагер поделился мнением о положении «МЮ» в турнирной таблице
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 - : -
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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