Гонсало Игуаин: "Намерен остаться в "Челси". Я счастлив здесь"

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб. Ранее сообщалось, что аргентинец может стать игроком "Ромы".

- Я счастлив здесь, – приводит пресс-служба клуба слова Игуаина. – Всегда приятно пробовать свои силы в новой лигу, и это мой первый опыт в АПЛ. Очевидно, что сейчас идет период, когда я приспосабливаюсь, но я надеюсь, что это будет недолго, и я смогу хорошо закончить сезон. Лучшее, чего мы можем добиться, – квалифицироваться в Лигу чемпионов и, надеюсь, выиграть Лигу Европы .

Мы приближаемся к концу сезона, поэтому речь идет о том, чтобы закончить его как можно сильнее. Основная цель – финишировать в топ-4, чтобы мы могли выступать в Лиге чемпионов, что привлекло бы других игроков в клуб. Это то, на что рассчитывает команда, чтобы мы могли улучшить состав в следующем сезоне, хорошо закончить текущий сезон и сделать людей счастливыми.



Если говорить обо мне, то я хочу сделать все, что могу, чтобы остаться здесь в следующем сезоне. Это мое намерение, я пришел сюда и хочу остаться. Это хороший город, здесь можно хорошо и спокойно жить, а также наслаждаться жизнью. Поэтому я намерен остаться здесь .

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Англии и забил три мяча. Он играет за команду на правах аренды, его контракт принадлежит "Ювентусу", при этом у "Челси" есть опция выкупа. Первую половину сезона он провел в аренде в "Милане".

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