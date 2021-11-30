Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Лейпцига» Айдара

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника во время зимнего трансферного окна, сообщает United in Focus со ссылкой на The Times.

По информации источника, основным кандидатом является полузащитник «Лейпцига» Амаду Айдара. Немецкий специалист считает, что 23-летний малиец поможет ему внедрить прессинг в игру команды.

В нынешнем сезоне Айдара забил два мяча в 12 матчах за «Лейпциг». Отступные в контракте полузащитника составляют 33 миллиона фунтов.