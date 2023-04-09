Глен Джонсон объяснил желание Тухеля забрать Маунта из «Челси» в «Баварию»
Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон поддержал возможный переход футболиста «синих» Мейсона Маунта в «Баварию».
«На самом деле я думаю, что Маунт был бы великолепен в «Баварии», и вы можете понять, почему Тухель хочет забрать его. Именно он заставил его показать свой лучший футбол. Маунт был в центре всего хорошего, что было у клуба при Тухеле.
Я думаю, что он более чем хорош, чтобы играть на таком уровне, он мне очень нравится. На данный момент «Челси» должен просить не больше 70 миллионов фунтов стерлингов, потому что он уже не совсем тот Мэйсон Маунт, котрого мы знаем», — приводит слова Джонсона DAZN.
Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника сборной Англии в 65 миллионов евро. Маунт является воспитанником «Челси», его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.
Ранее сообщалось об интересе к английскому игроку со стороны «Ливерпуля».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
13
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|1 : 0
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 4
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|1 : 5
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5