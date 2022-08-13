Тен Хаг — о разгроме «МЮ» от «Брентфорда»: «Просил футболистов брать на себя ответственность, но они этого не сделали»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение во 2-м туре АПЛ от «Брентфорда» (0:4).

«Совершенно неожиданный исход. Трудно что-то сказать. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил футболистов играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.

Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя.

Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидали другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы переносим и на этот. Надо быстро это изменить», — цитирует тренера BBC.

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен.

В данный момент «МЮ» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда не набрала очков, разница забитых и пропущенных мячей — 1:6.