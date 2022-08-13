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Тен Хаг — о разгроме «МЮ» от «Брентфорда»: «Просил футболистов брать на себя ответственность, но они этого не сделали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение во 2-м туре АПЛ от «Брентфорда» (0:4).

«Совершенно неожиданный исход. Трудно что-то сказать. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил футболистов играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.

Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя.

Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидали другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы переносим и на этот. Надо быстро это изменить», — цитирует тренера BBC.

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен.

В данный момент «МЮ» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда не набрала очков, разница забитых и пропущенных мячей — 1:6.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
8
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
9
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
10
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
11
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
12
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
13
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
14
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
15
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
16
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
18
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 2 : 1
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 0 : 0
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 4 : 0
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 2 : 2
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 0 : 0
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 4 : 0
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Харри Магуайр

Харри Магуайр

Манчестер Юнайтед

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