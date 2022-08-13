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Полузащитник «Брентфорда» Йенсен: «Было видно, что «Манчестер Юнайтед» очень тяжело. Мы были идеальны во всем»

Полузащитник «Брентфорда» Йенсен поделился впечатлениями от разгромной победы над «Манчестер Юнайтед»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Такое чувство, что мы были идеальны во всем. «Манчестер Юнайтед» не мог справиться с нашим давлением, мы играли интенсивно. Было видно, что «МЮ» очень тяжело. У нас была задача оказывать давление на Кристиана Эриксена, потому что мы хотели контролировать ход игры», — приводит BBC Sport слова Йенсена.

«Брентфорд» с 4 очками в 2 матчах занимает третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Фулхэма». Матч состоится 20 августа, начало — в 17.00 (мск).

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
8
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
9
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
10
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
11
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
12
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
13
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
14
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
15
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
16
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
18
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 2 : 1
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 0 : 0
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 4 : 0
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 2 : 2
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 0 : 0
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 4 : 0
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Харри Магуайр

Харри Магуайр

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
Скотт Мактоминай

Скотт Мактоминай

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
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