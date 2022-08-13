Полузащитник «Брентфорда» Йенсен: «Было видно, что «Манчестер Юнайтед» очень тяжело. Мы были идеальны во всем»

Полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Такое чувство, что мы были идеальны во всем. «Манчестер Юнайтед» не мог справиться с нашим давлением, мы играли интенсивно. Было видно, что «МЮ» очень тяжело. У нас была задача оказывать давление на Кристиана Эриксена, потому что мы хотели контролировать ход игры», — приводит BBC Sport слова Йенсена.

«Брентфорд» с 4 очками в 2 матчах занимает третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Фулхэма». Матч состоится 20 августа, начало — в 17.00 (мск).