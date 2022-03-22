Клопп: «У нас языковой барьер с Диасом. Я не говорю по-испански, он не говорит по-английски»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об адаптации Луиса Диаса в клубе.

«Не ждите моментальных чудес от таких игроков, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Но Луис недалек от того, чтобы их сотворить. Пусть это будет длиться долго. Процесс адаптации совершенно отличается у разных игроков. У нас языковой барьер с Диасом. Я не говорю по-испански, он не говорит по-английски. Так что нам придется подождать, пока его английский не станет лучше«.

Тренер отметил, что изучение языка займет некоторое время.

«У нас здесь много людей, которые постоянно разговаривают с ним. Луис в новом клубе и думает о том, чего ждут люди. Но Диас, очевидно, ведет себя здесь довольно естественно. Вот почему он играет так, как играет», — сказал он.

25-летний колумбиец перешел в «Ливерпуль» из «Порту» 30 января 2022 года за 45 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.