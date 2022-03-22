Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас является приоритетной трансферной целью «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб видит в 25-летнем бразильце замену нападающему Усману Дембеле.

Отмечается, что агентом полузащитника является бывший игрок «Барселоны» Деку. Он предложил каталонцам подписать своего клиента еще в начале сезона.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.