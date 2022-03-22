«Ньюкасл» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может перейти в «Ньюкасл», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Ньюкасл» интересуется 25-летним англичанином с января, а также наблюдает еще за двумя вратарями.

Отмечается, что летом «Манчестер Юнайтед» примет решение о том, отдавать ли вратаря в аренду.

При этом Хендерсон хочет быть основным вратарем в следующем сезоне. В нынешнем сезоне он провел лишь три матча за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.