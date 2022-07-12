Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:33

Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед»

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Очевидно, некоторые из наших игроков не были готовы к матчу. Были хорошие эпизоды в матче, но в решающие моменты мы играли недостаточно хорошо. Самое главное после игры, хоть я ненавижу проигрывать, признать, что для некоторых игроков это был третий тренировочный день, это действительно тяжело, но такова жизнь профессионального футболиста. Так что теперь нам остается только работать и еще раз работать», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 0:1.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-we-hate-losing-will-feel-benefits-bangkok-friendly
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» и «Манчестер Сити» оформили все документы для трансфера Стерлинга
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости