Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Очевидно, некоторые из наших игроков не были готовы к матчу. Были хорошие эпизоды в матче, но в решающие моменты мы играли недостаточно хорошо. Самое главное после игры, хоть я ненавижу проигрывать, признать, что для некоторых игроков это был третий тренировочный день, это действительно тяжело, но такова жизнь профессионального футболиста. Так что теперь нам остается только работать и еще раз работать», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 0:1.