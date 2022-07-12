Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (0:4).
«Очевидно, некоторые из наших игроков не были готовы к матчу. Были хорошие эпизоды в матче, но в решающие моменты мы играли недостаточно хорошо. Самое главное после игры, хоть я ненавижу проигрывать, признать, что для некоторых игроков это был третий тренировочный день, это действительно тяжело, но такова жизнь профессионального футболиста. Так что теперь нам остается только работать и еще раз работать», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 0:1.
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|0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|
7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
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|0
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|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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