«Брентфорд» подписал контракт с нападающим «Халла»
«Брентфорд» подписал контракт с нападающим «Халла» Кином Льюисом-Поттером, сообщает сайт клуба.
Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на шесть лет. Также договор предусматривает опцию продления еще на год.
По данным СМИ, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2021/22 Льюис-Поттер забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 48 матчах за «Халл» во всех турнирах.
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|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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