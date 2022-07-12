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Сегодня, 22:04

«Брентфорд» подписал контракт с нападающим «Халла»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кин Льюис-Поттер.
Фото ФК «Брентфорд».

«Брентфорд» подписал контракт с нападающим «Халла» Кином Льюисом-Поттером, сообщает сайт клуба.

Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на шесть лет. Также договор предусматривает опцию продления еще на год.

По данным СМИ, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Льюис-Поттер забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 48 матчах за «Халл» во всех турнирах.

ФК Брентфорд
ФК Халл Сити
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