Клопп — о матче с «Фулхэмом»: «Результат хороший — мы не заслуживали большего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ.

«Результат хороший — мы не заслуживали большего, но вот игру можно значительно улучшить. У нас не было импульса. Мы могли выиграть матч, так как у нас было больше моментов, но мы, вероятно, не заслуживали победы.

Самое лучшее в игре — это результат. Мы провели действительно плохую игру. Настрой был неправильным с самого начала», — приводит слова тренера BBC.

В следующем туре «Фулхэм» 13 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас».