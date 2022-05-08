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Сегодня, 01:45

Клопп после ничьей с «Тоттенхэмом»: «Я думаю не о том, что «Сити» разгромит «Ньюкасл», а о нашем следующем матче»

Клопп прокомментировал чемпионскую гонки в АПЛ
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и оценил шансы своей команды на чемпионство (1:1).

«У нас на одно очко больше, чем вчера. Но я бы хотел, чтобы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проиграли оставшиеся матчи в АПЛ и все осталось так, как сейчас. Было бы здорово, но этого не произойдет.

Я бы хотел сидеть здесь и говорить, что «Манчестер Сити» потеряет очки в следующем матче. Но проблема в том, что этого тоже не произойдет. Я думаю не о том, что «Сити» завтра разгромит «Ньюкасл», а о том, что нам предстоит сыграть следующий матч против «Астон Виллы», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на первое место, имея 83 очка. У «Манчестер Сити» столько же очков и один матч в запасе.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 10 мая.

Команда Гвардиолы сегодня примет на своем поле «Ньюкасл». Начало — в 18.30 мск.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
2
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 4 : 0
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 1 : 1
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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