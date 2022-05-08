Клопп после ничьей с «Тоттенхэмом»: «Я думаю не о том, что «Сити» разгромит «Ньюкасл», а о нашем следующем матче»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и оценил шансы своей команды на чемпионство (1:1).

«У нас на одно очко больше, чем вчера. Но я бы хотел, чтобы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проиграли оставшиеся матчи в АПЛ и все осталось так, как сейчас. Было бы здорово, но этого не произойдет.

Я бы хотел сидеть здесь и говорить, что «Манчестер Сити» потеряет очки в следующем матче. Но проблема в том, что этого тоже не произойдет. Я думаю не о том, что «Сити» завтра разгромит «Ньюкасл», а о том, что нам предстоит сыграть следующий матч против «Астон Виллы», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на первое место, имея 83 очка. У «Манчестер Сити» столько же очков и один матч в запасе.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 10 мая.

Команда Гвардиолы сегодня примет на своем поле «Ньюкасл». Начало — в 18.30 мск.