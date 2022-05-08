Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1).

«Не сказал бы, что «Ливерпуль» заработал очко, скорее потерял два. Мы знали план «Тоттенхэма» на игру. Просто мы были недостаточно хороши в контроле мяча: теряли его в сложных ситуациях. А когда такое происходит, значит вы плохо организованы. Мы разочарованы, что потеряли очки, но пока сезон складывается для нас хорошо», — цитирует ван Дейка пресс-служба мерсисайдцев.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на первое место, имея 83 очка. У «Манчестер Сити» столько же очков и один матч в запасе.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 10 мая.