Тухель отреагировал на критику со стороны отца Пулишича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на критику Марка Пулишича, отца полузащитника команды Кристиана Пулишича.

«Между мной и Кристианом нет никаких проблем, — приводит слова Тухеля Evening Standard. — Он фантастически тренировался на этой неделе и оказывал огромное влияние в некоторых играх, выходя на замену. Это не имеет никакого отношения к реакции его отца. В конце концов, игроки сами несут ответственность за то, чтобы попадать в стартовый состав. Ты подписываешься на это, переходя в такой клуб, как «Челси».

Напомним, что отец 23-летнего американца выразил недовольство количеством игрового времени своего сына.

В нынешнем сезоне Пулишич забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах за «Челси». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.