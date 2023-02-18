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Сегодня, 20:33

Аспиликуэте 9 минут оказывали помощь в матче с «Саутгемптоном» и унесли на носилках

Ана Горшкова
Корреспондент
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Секу Мара и Сесар Аспиликуэта.
Фото Reuters

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получил травму в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).

На 74-й минуте форвард гостей Секу Мара пытался пробить «ножницами» в штрафной синих, но попал по голове Аспиликуэте, после чего тот упал на газон.

Медицинская бригада оказывала помощь защитнику «Челси» на протяжении 9 минут, а затем его унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

Сесар Аспиликуэта лежит после удара. Фото Reuters
Сесар Аспиликуэта лежит после удара.
Фото Reuters
Сесара Аспиликуэту уносят на носиках. Фото Reuters
Сесара Аспиликуэту уносят на носиках.
Фото Reuters

Вместо Аспиликуэты на поле вышел Трево Чалоба. Главный судья матча Дэвид Кут показал игроку «Саутгемптона» Маре желтую карточку.

Сесар Аспиликуэта
ФК Саутгемптон
ФК Челси
0
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 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
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 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
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 Челси 23 8 7 8 23-23 31
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 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
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 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
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 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
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 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
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 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
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 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
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 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
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 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
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 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
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18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
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МЮ – Лестер
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Брентфорд

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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Кристиан Эриксен

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Манчестер Юнайтед

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