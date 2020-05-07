Гэри Невилл разнес игру Ди Марии за «МЮ». Ранее жена аргентинца назвала Манчестер дырой

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл в резкой форме высказался об экс-хавбеке команды Анхеле Ди Марии. Аргентинец защищал цвета «МЮ» в сезоне-2014/15, после чего перешел в «ПСЖ». На днях его жена рассказала, что была несчастна в Манчестере и назвала город дырой, а его жителей чудаковатыми.

— Мы время от времени слышим подобные истории, когда футболист играет отстойно, как Ди Мария в «Манчестер Юнайтед», — цитирует TalkSport Невилла. — Он был ужасен. У меня были большие ожидания, я думал, мы подписываем топового игрока. Но с первого дня он не проявлял никакой заинтересованности.

Ему бы стоило обратить внимание на соотечественника Серхио Агуэро, или на Пабло Сабалету, которые отлично жили в Манчестере и никогда не порывались уйти.

Я буду рьяно защищать свой город, а его жена просто имела неприятный опыт связанный с ограблением, что повлияло на ее отношение к городу.