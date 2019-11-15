Генрих Мхитарян: «Не мог смириться с необходимостью сидеть на скамейке «Арсенала»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала», рассказал о причинах ухода из лондонского клуба.

— Унаи Эмери уделял больше внимания тактике, поэтому моя роль изменилась, — цитирует Мхитаряна FourFourTwo. — Я начинал как вингер, но должен был строить игру через опорного полузащитника. Вот почему я не мог забить много мячей или отдать много результативных передач. Мне нравится играть более свободно и двигаться везде, где есть пространство, но нужно выполнять работу, которую просит тренер.

Не мог смириться с необходимостью сидеть на скамейке в течение нескольких матчей. Знаю свои качества и на что я способен. Мне уже 30 лет, я люблю играть в футбол, а не просто сидеть на скамейке и тратить свое время. Эмери заверил меня, что я важен для «Арсенала», но в итоге я перешел в «Рому», потому что они верили в меня больше.

В текущем сезоне 30-летний армянский полузащитник провел 4 матча в серии А, в которых забил гол и сделал результативную передачу. В конце сентября Мхитарян получил травму и больше не выходил на поле.